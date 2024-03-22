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У Харкові та області руйнування – на п’яти електричних підстанціях – поліція

Події 10:01   22.03.2024
Оксана Горун
У Харкові та області руйнування – на п’яти електричних підстанціях – поліція

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що по кожній зі зруйнованих підстанцій у Харкові та області прилетіло по кілька ракет.

“Попередньо один чоловік постраждав під час масованої ракетної атаки на Харківщину. Ворог цілив по об’єктах енергетики. Руйнування та пожежі маємо на п’яти підстанціях в місті та області. На кожну ворог випустив по кілька ракет”, – повідомив Болвінов у фейсбуці.

Поліція на місцях збирає докази воєнного злочину росіян.

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Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що по кожній зі зруйнованих підстанцій у Харкові та області прилетіло по кілька ракет".