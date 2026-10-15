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Синоптики вновь предупредили об опасной погоде на Харьковщине

Погода 07:19   15.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синоптики вновь предупредили об опасной погоде на Харьковщине

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей сообщает об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются сегодня, 15 октября.

Согласно данным синоптиков, в течение всего дня на Харьковщине ожидается сильный дождь.

Ввиду этого в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

Напомним, прогноз погоды на четверг, 15 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Дожди не прекратятся. В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода. Прогнозируют дождь, утром и днем местами значительный. Температура воздуха днем будет колебаться ​​от 12 до 17°. В Харькове ожидают дождь. Днем ​​столбик термометра поднимется до 12 – 14°.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей сообщает об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются сегодня, 15 октября.".