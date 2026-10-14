Утром на Харьковщине будет опасно: детали

В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей предупредили, что утром 14 октября на Харьковщине будет плохая погода.

Так утром ожидается сильный дождь и гроза. Ввиду этого в Харькове и области объявили первый, желтые уровень опасности.

Напомним, накануне МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на среду, 14 октября. В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода. Прогнозируют дождь, ночью местами значительный. Также возможна гроза. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 18 °. В Харькове столбики термометра поднимутся до 15 – 17°.