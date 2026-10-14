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Утром на Харьковщине будет опасно: детали

Погода 07:20   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром на Харьковщине будет опасно: детали

В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей предупредили, что утром 14 октября на Харьковщине будет плохая погода.  

Так утром ожидается сильный дождь и гроза.  Ввиду этого в Харькове и области объявили первый, желтые уровень опасности. 

Напомним, накануне МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на среду, 14 октября. В Харьковской области в течение суток будет сохраняться облачная погода. Прогнозируют дождь, ночью местами значительный. Также возможна гроза. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 18 °. В Харькове столбики термометра поднимутся до 15 – 17°.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей предупредили, что утром 14 октября на Харьковщине будет плохая погода.  ".