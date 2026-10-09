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Желтый уровень опасности на Харьковщине – что начнется в ближайший час

Погода 11:45   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Желтый уровень опасности на Харьковщине – что начнется в ближайший час Фото: пресс-служба ХОВА

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются на Харьковщине уже в ближайший час.

В ближайшее время с сохранением до конца суток 9 октября по городу и области ожидаются порывы ветра – до 15 – 20 м/с, отметили синоптики.

Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что прогноз погоды на пятницу, 9 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Харьковчан также  предупреждали о сильном ветре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются на Харьковщине уже в ближайший час.".