Желтый уровень опасности на Харьковщине – что начнется в ближайший час

Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей предупредил об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются на Харьковщине уже в ближайший час.

В ближайшее время с сохранением до конца суток 9 октября по городу и области ожидаются порывы ветра – до 15 – 20 м/с, отметили синоптики.

Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что прогноз погоды на пятницу, 9 октября, сообщил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. Харьковчан также предупреждали о сильном ветре.