Синоптики опубликовали предупреждение опасных метеорологических явлений в Харьковской области 20 ноября.

«Ночью и утром 20 ноября по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м; днем значительный дождь и порывы ветра 15-20 /с», — отметили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей ранее предупреждал, что в течение 18 – 20 ноября в Харькове и области ожидается смена гидрологического режима – в реках поднимется уровень воды. Детальнее здесь.