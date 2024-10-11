Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября

В субботу, 12 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов, днем — 20 — 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов, днем — 18 — 23.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.