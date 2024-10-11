Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября
Фото: Василий Голосный
В субботу, 12 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов, днем — 20 — 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов, днем — 18 — 23.
Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 19:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 12 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".