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Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября

Погода 19:48   11.10.2024
Елена Нагорная
Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября Фото: Василий Голосный

В субботу, 12 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов, днем — 20 — 22, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов, днем — 18 — 23.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 19:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 12 октября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".