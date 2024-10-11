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Субота порадує теплом: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня

Погода 19:48   11.10.2024
Олена Нагорна
Субота порадує теплом: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня Фото: Василь Голосний

У суботу, 12 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів, вдень – 20 – 22, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 18 – 23.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 19:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 12 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів".