Субота порадує теплом: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня

У суботу, 12 жовтня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів, вдень – 20 – 22, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 18 – 23.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.