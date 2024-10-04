Аналітики Deep State заявили про просування РФ у Колісниківки

Зранку 4 жовтня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що окупанти просунулися на Куп’янському напрямку.

На карті зазначено, що ворог захопив частину території на Куп’янському напрямку – просунувся біля Колісниківки.

Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив, що ворог майже впритул підійшов до Колісниківки та Кругляківки, а також – спрогнозував швидке просування РФ до лівого берега річки Оскіл.