Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 4 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении.
На карте указано, что враг захватил часть территории на Купянском направлении – продвинулся около Колесниковки.
Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что враг почти вплотную подошел к Колесникове и Кругляковке, а также – спрогнозировал скорое продвижение РФ к левому береги речки Оскол.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, наступ, наступление, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении.".