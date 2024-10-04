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Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки

Украина 07:30   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки Фото: Генштаб ВСУ

Утром 4 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении.

На карте указано, что враг захватил часть территории на Купянском направлении – продвинулся около Колесниковки.

Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что враг почти вплотную подошел к Колесникове и Кругляковке, а также – спрогнозировал скорое продвижение РФ к левому береги речки Оскол.

Читайте также: РФ атакует Купянск FPV-дронами и КАБами: среди пострадавших – 16-летняя

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении.".