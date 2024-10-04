Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки

Утром 4 октября авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты продвинулись на Купянском направлении.

На карте указано, что враг захватил часть территории на Купянском направлении – продвинулся около Колесниковки.

Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что враг почти вплотную подошел к Колесникове и Кругляковке, а также – спрогнозировал скорое продвижение РФ к левому береги речки Оскол.