Враг почти вплотную подошел к Колесниковке и Кругляковке – Коваленко
Ситуация в районе Песчаного усложняется – там оккупанты продолжают продвигаться к Осколу. В этом месяце враг постарается выйти на левый берег речки, предположил на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Как я и говорил, прогнозировал и сейчас наблюдаю за этим явлением, они будут пытаться давить, в первую очередь, на населенный пункт Колесниковка. Во вторую очередь, – это будет Кругляковка. Основные эти два населенных пункта находятся в наибольшей опасности относительно дальнейших штурмовых действий оккупантов. Они почти вплотную сейчас находятся возле этих сел и угроза для них растет», – объяснил Коваленко.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, Оскольское водохранилище, песчаное, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 10:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в районе Песчаного усложняется – там оккупанты продолжают продвигаться к Осколу. В этом месяце враг постарается выйти на левый берег речки, предположил на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".