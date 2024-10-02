Враг почти вплотную подошел к Колесниковке и Кругляковке – Коваленко

Ситуация в районе Песчаного усложняется – там оккупанты продолжают продвигаться к Осколу. В этом месяце враг постарается выйти на левый берег речки, предположил на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Как я и говорил, прогнозировал и сейчас наблюдаю за этим явлением, они будут пытаться давить, в первую очередь, на населенный пункт Колесниковка. Во вторую очередь, – это будет Кругляковка. Основные эти два населенных пункта находятся в наибольшей опасности относительно дальнейших штурмовых действий оккупантов. Они почти вплотную сейчас находятся возле этих сел и угроза для них растет», – объяснил Коваленко.

Видео: Oboz.ua