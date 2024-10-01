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Целую роту потеряла РФ в попытках контрнаступать в Волчанске – Коваленко

Украина 10:11   01.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Целую роту потеряла РФ в попытках контрнаступать в Волчанске – Коваленко

О провалах ВС РФ на севере Харьковщины рассказал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. 

Из-за потери Волчанского агрегатного завода, россияне лишились возможности расширить зону контроля на севере Харьковщины, объяснил Коваленко. Теперь оккупанты изо всех сил пытаются вернуть захваченные ранее территории, теряя достаточно большое количество техники и живой силы, уточнил аналитик.

«Они собрали в последний, ну, не последний, это – сарказм, но собрали имевшиеся у них МТ-ЛБ, БПМ и отправили их на суицидальную миссию – отбивать соответствующие позиции у Сил обороны Украины. Вчера даже, скажем так, немного это растянулось на большее количество попыток, но, тем не менее, было уничтожено большое количество железяк, было уничтожено большое количество человеческого ресурса. Фактически, российские оккупанты во время этой попытки контратаки потеряли роту», – отметил Коваленко.

Он также предположил, что в ближайшее время ВСУ продолжат деоккупировать территории на севере Харьковщины и могут закрепиться в районе Гатища.

«Не исключаю, что мы будем гнать их в течение недели севернее, севернее. Я не думаю, что у нас будет возможность их выдавить на саму территорию Российской Федерации, но, в принципе, продвижения в Волчанске вполне возможны в течение октября», – добавил аналитик.

В то же время оккупанты продолжают копить ресурсы на этом направлении. И РФ может направить новые силы в сторону Курска либо на очередные штурмы Харьковщины, отметил Коваленко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О провалах ВС РФ на севере Харьковщины рассказал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. ".