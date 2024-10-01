Прорыв к Осколу: Машовец оценил резервы РФ на Купянском направлении

На многих направлениях фронта командование противника уже ввело в бой все, что могло — пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в обзоре 1 октября.

«Состояние резервов противника (имеется в виду, так называемый «оперативный резерв первой очереди», то есть готовый к введению в бой в течение 24-х часов) на целом ряде направлений, свидетельствует о том, что командование противника, по сути, уже ввело в бой на этих направлениях большую часть того, что могло ввести», — отметил Машовец.

Как пример он расписал ситуацию с резервами ВС РФ на Купянском направлении, где армия оккупантов активно рвется к берегу реки Оскол. Нарастить свои усилия россияне могут следующим составом:

⚫️ 371-й мотострелковый полк — это резерв всего ГВ «Запад»;

⚫️ мотострелковый батальон 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии;

⚫️ 92-й резервный батальон (как комментирует Машовец, это «сборный пункт офицерского состава»);

⚫️ 1844-й отдельный мотострелковый батальон («сборный пункт маршевого пополнения»);

⚫️ стрелковый батальон («резервный») 4-й танковой дивизии;

⚫️ 1767-й отдельный мотострелковый батальон («резервный» 1-й танковой армии).

«Все вместе они имеют примерно, где-то до трех тысяч военнослужащих. Пять-семь танков (я не шучу, это происходит в ТАНКОВОЙ армии), где-то 25-30 ББМ (всех типов и размеров), артиллерийских систем (АС), включая 120-мм минометы — до 24-25 единиц. — РСЗО — отсутствуют, в резерве нет«, — написал Машовец.

По его оценкам, командование 1-й танковой армии уже ввело в бой «почти все более или менее боеспособные силы и средства». В резерве — только «сборные пункты», где формируют штурмовые роты для тех частей, которые и так уже задействованы в боях.

«Напоминаю, здесь противник рвется «на Купянск», вот-вот разрежет наш плацдарм на р. Оскол на две части… Но, если мы посмотрим на другие «приоритетные» для российского командования направления, то с удивлением увидим, что и там ситуация с резервами, хотя и выглядит несколько лучше, однако также убедительно свидетельствует — противник ввел в бой почти весь ВОЗМОЖНЫЙ максимум своих сил и средств», — считает военный обозреватель.

То есть все, что противник может собрать «для фронта, для победы» — тут же кидают в бой. В связи с чем Машовец прогнозирует, что октябрь, а вероятно — и ноябрь станут «моментом максимального напряжения сил сторон во всей кампании 2024-го года».