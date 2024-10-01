Прорив до Осколу: Машовець оцінив резерви РФ на Куп’янському напрямку

На багатьох напрямках фронту командування противника вже ввело в бій усе, що могло – пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець в огляді 1 жовтня.

“Стан резервів противника (мається на увазі, так званий “оперативний резерв першої черги”, тобто готовий до введення у бій протягом 24-х годин) на цілому ряді напрямків, свідчить про те, що командування противника, по суті, вже ввело у бій на цих напрямках більшу частину того, що могло ввести“, – зазначив Машовець.

Як приклад, він розписав ситуацію з резервами ЗС РФ на Куп’янському напрямку, де армія окупантів активно рветься до берега річки Оскіл. Наростити свої зусилля росіяни можуть наступним складом:

⚫️ 371-й мотострілецький полк – це резерв всього УВ “Захід”;

⚫️ мотострілецький батальйон 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії;

⚫️ 92-й резервний батальйон (як коментує Машовець, це “збірний пункт офіцерського складу”);

⚫️ 1844-й окремий мотострілецький батальйон (“збірний пункт маршового поповнення”);

⚫️ стрілецький батальйон (“резервний”) 4-ї танкової дивізії;

⚫️ 1767-й окремий мотострілецький батальйон (“резервний” 1-ї танкової армії).

“Усі разом вони мають приблизно, десь до трьох тисяч військовослужбовців, 5-7 танків (я не шуткую, це відбувається у ТАНКОВІЙ армії), десь 25-30 ББМ (всіх типів та “розмірів”), артилерійських систем (АС), включно зі 120-мм мінометами – до 24-25 одиниць, РСЗВ – відсутні, в резерві немає”, – написав Машовець.

За його оцінками, командування 1-ї танкової армії вже ввело в бій “майже всі більш менш боєздатні сили та засоби”. У резерві – лише “збірні пункти”, де формують штурмові роти для тих частин, які й так уже залучені до боїв.

“Нагадую, тут противник рветься “на Куп’янськ”, ось-ось розріже наш плацдарм на р. Оскіл на дві частини. Але, якщо ми подивимось на інші “пріоритетні” для російського командування напрямки, то з подивом побачимо, що й там, ситуація із резервами, хоча й виглядає дещо краще, однак також переконливо свідчить – противник ввів у бій майже увесь МОЖЛИВИЙ максимум своїх сил й засобів“, – вважає військовий оглядач.

Тобто все, що противник може зібрати “для фронта, для победы” – одразу кидають у бій. У зв’язку з чим Машовець прогнозує, що жовтень, а ймовірно – листопад стануть “моментом максимальної напруги сил сторін у всій кампанії 2024 року”.