Майже 50 000 на Харківському напрямку зібрали ЗС РФ: Машовець про плани ворога

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець вважає, що УВ “Север” ЗС РФ найближчим часом вирішуватиме два завдання: в Курській та Харківській областях. Він оцінив, що у ворога у пріоритеті.

“Очевидно, командування угрупування військ (УВ) “Север” (воно ж “в миру” – “Ленинградский военный округ”\ЛенВО) противника, на цей час, знаходиться на завершальному етапі підготовки до активізації своїх наступальних дій на Судженському та Вовчанському напрямках”, – написав Машовець в огляді 29 вересня.

Він зазначив, що угрупування військ РФ має два завдання на найближчий час: витіснити ЗСУ з території “Курської області” та спробувати завершити створення “буферної зони” в Харківській області “у вигляді просування на Великобурлуцькому (в напрямку Вовчанськ – Білий Колодязь), Дворічанському (з боку Валуйки) та Липцівському (у бік Руської Лозової) напрямках.”. При цьому УВ “Північ” допомагатиме УВ “Захід” у районі Куп’янська та Дворічної.

Машовець оцінив сили ворога, які зібралися на Харківському напрямку. За його даними, угруповання “Бєлгород” складає 46-47 тисяч осіб. У їхньому розпорядженні понад 300 танків, близько 900 бронемашин, 820-830 артсистем та близько 140 одиниць РСЗВ.

“З формальної точки зору, угрупування “Белгород” достатньо суттєво переважає угрупування “Курск”. Також, очевидно, що зосереджених та розгорнутих противником сил й засобів на Харківському операційному напрямку, цілком достатньо для проведення більш значних за обсягом наступальних дій, ніж на Курському. Щобільше, очевидно, що й правий (північний) фланг УВ “Запад” у вигляді 1-ї ТА, яка діє на Куп’янському напрямку також може суттєво посприяти угрупуванню “Белгород” у наступі по загальній дирекції Вовчанськ – Білий Колодязь – Великий Бурлук – Дворічна. Але, всього цього, поки не відбувається. Постає, цілком закономірне питання: чому?” – зазначив військовий оглядач.

Відповідаючи на це питання, він припустив, що вся справа – у пріоритетах командування УВ “Север”. На думку Машовця, зараз командування противника стурбоване станом свого Курського угруповання. Саме на цей напрямок перегруповують сили та засоби, угруповання зростає, а також для нього призначають резерви, які тільки формують.

“Однак, завершуючи сьогоднішній огляд, хочу зазначити, що у “вирішенні Курської проблеми” російське військове командування, цілком ймовірно, буде певним чином зв’язане. У першу чергу, саме у питанні визначення почерговості виконання цих нагальних завдань. Що робити спочатку – вибивати “киевский режим из Курщины”, пробувати знову “прорваться на Великий Бурлук та Липцы”, чи спробувати це зробити ОДНОЧАСНО? Річ у тому, що в цей процес може цілком ймовірно втрутиться кремлівське шобло напівчекістів – напівбандитів… причому, саме виходячи з внутрішньоросійських соціально-політичних чи фінансово-економічних реалій\міркувань (які, звісно, пов’язані одне з одним), ну, й звісно, зовнішньополітичних. Кремль може вимагати (й дуже можливо, буде це робити насправді) від своїх військових, або “прискоритись”, або “покинути” виконання тих чи інших конкретних завдань на тих, чи інших операційних напрямках. Щобільше, очевидно, прослідковується прямий взаємозв’язок між тим, що відбувається загалом у Східній операційній зоні й тим що МОЖЕ відбуватися на Курському чи Харківському напрямках. Це, в першу чергу, відбивається на темпах та обсягах формування РЕЗЕРВІВ противника й відповідно – на строках планування, організації та проведення конкретних операцій, на конкретних напрямках. Я вже писав, що на цей час для кремля (й відповідно, для російських пАлкАводців) Покровськ, Курахове й Оскіл (з Куп’янськом) важливіші ніж якісь хутори на Курщині. Йому б хотілось, щоб у цей перелік “важних” напрямків й Харківщина увійшла, але це поки у нього не виходить, хоча й планувалось ним весною. Тому, у виборі між Харківським та Курським напрямками, поки домінує другий“, — вважає Машовець.

При цьому він зазначив, що, обираючи між Покровськом і Курськом, командування ЗС РФ обере Покровськ, оскільки там армія окупантів має шанс досягти “більш-менш значного результату”. Однак, це може змінитися.

“Звісно, розшифровувати умови, при яких це може статися, я не буду…). Й ось тоді, й Курський, й Харківський напрямки знову стануть “повесткой дня”… причому, у стратегічному сенсі”, – спрогнозував військовий оглядач.