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ISW: ЗС РФ знаходяться за три кілометри від річки Оскіл на Харківщині

Події 07:51   29.09.2024
Оксана Горун
ISW: ЗС РФ знаходяться за три кілометри від річки Оскіл на Харківщині Ілюстрація: мапа DeepState

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про чергове просування армії РФ на Куп’янському напрямку – в тій само локації, поблизу Піщаного.

“Геолоковані кадри, опубліковані 28 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Глушківки”, – поінформували аналітики ISW.

За їхніми даними, ЗС РФ наступали не лише в цій локації, а й у бік Синьківки та Кучерівки – поблизу Куп’янська, а також – Степової Новоселівки.

“Командир українського батальйону, який діяв на Сватівському напрямку, заявив, що російські війська повністю захопили Піщане (на північний захід від Сватового) та знаходяться за два кілометри від річки Оскіл. ISW отримав лише підтвердження того, що російські війська знаходяться приблизно за три кілометри від річки Оскіл. Український командир заявив, що російські війська змінили тактику та знову використовують бронетехніку для проведення атак”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

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На півночі від Харкова також продовжуються атаки – поблизу Глибокого. Ворог намагається наступати в районах Вовчанська та Тихого, але підтверджених успіхів у ЗС РФ на цих напрямках немає.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про чергове просування армії РФ на Куп’янському напрямку – в тій само локації, поблизу Піщаного".