Цілу роту втратила РФ у спробах контрнаступати у Вовчанську – Коваленко

Про провали ЗС РФ на півночі Харківщини розповів на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

Через втрату Вовчанського агрегатного заводу росіяни втратили і можливість розширити зону контролю на півночі Харківщини, пояснив Коваленко. Тепер окупанти щосили намагаються повернути захоплені раніше території, втрачаючи досить велику кількість техніки та живої сили, уточнив аналітик.

“Вони зібрали в останній, ну, не останній, це – сарказм, але зібрали МТ-ЛБ, БПМ, які були у них, і відправили їх на суїцидальну місію – відбивати відповідні позиції у Сил оборони України. Учора навіть, скажімо так, трохи це розтягнулося на більшу кількість спроб, але, проте, було знищено велику кількість залізяк, було знищено велику кількість людського ресурсу. Фактично, російські окупанти під час цієї спроби контратаки втратили роту”, – зазначив Коваленко.

Він також припустив, що найближчим часом ЗСУ продовжать деокупувати території на півночі Харківщини та можуть закріпитись у районі Гатища.

“Не виключаю, що ми гнатимемо їх протягом тижня на північ, на північ. Я не думаю, що у нас буде можливість їх видавити на саму територію Російської Федерації, але, в принципі, просування у Вовчанську цілком можливі протягом жовтня”, – додав аналітик.

Водночас окупанти продовжують накопичувати ресурси на цьому напрямку. І РФ може спрямувати нові сили у сторону Курська або на чергові штурми Харківщини, зазначив Коваленко.