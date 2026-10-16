Розстріл українських полонених на Харківщині: викрили ще п’ятьох окупантів

Правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох російських військовослужбовців, які, за даними слідства, розстріляли українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі влітку 2024 року.

В Харківській обласній прокуратурі нагадали, що раніше у цій справі довічне отримав громадянин РФ Сергій Тужилов (позивний «Алтай»). Наразі триває апеляційний розгляд: захисник просить змінити міру покарання.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох його спільників, додав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Усі вони служили у 82-му мотострілецькому полку 69-ї мотострілецької дивізії РФ, серед них:

майор Олег Дорохов (позивний «Єнот») — командир батальйону, який віддавав наказ вбити полонених;

рядовий Михайло Пасенко (позивний «Красавчік») — керівник групи військових РФ на заводі, який доводив ці накази до виконавців;

молодший сержант Георгій Тарнопольський (позивний «Кот»), який особисто вбив двох українських захисників,

рядові Руслан Кабанов (позивний «Коба») та Владислав Борцов (позивний «Вуду»), які прикривали виконавців під час розстрілу двох полонених.

“Як встановило розслідування, у червні 2024 року на тимчасово захопленій ворогом території заводу рашисти спочатку допитали, а потім вбили військовополоненого. Українського воїна відвели до контрольно-пропускного пункту біля адміністративної будівлі підприємства, де здійснили йому постріл у голову”, – розповіли правоохоронці.

Через два тижні окупанти взяли в полон ще двох українських оборонців. Їх привезли на завод, допитали та прив’язали до стовпів усередині адмінбудівлі. 3 липня воїнів відвели до господарського приміщення та розстріляли пострілами в потилицю, встановили в СБУ.

Наразі всім п’ятьом фігурантам повідомили заочно про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Дії двох з них кваліфікували як пособництво у злочині.