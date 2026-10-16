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Розстріл українських полонених на Харківщині: викрили ще п’ятьох окупантів

Суспільство 16:06   16.10.2026
Вікторія Яковенко
Розстріл українських полонених на Харківщині: викрили ще п’ятьох окупантів Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох російських військовослужбовців, які, за даними слідства, розстріляли українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі влітку 2024 року.

В Харківській обласній прокуратурі нагадали, що раніше у цій справі довічне отримав громадянин РФ Сергій Тужилов (позивний «Алтай»). Наразі триває апеляційний розгляд: захисник просить змінити міру покарання.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох його спільників, додав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Усі вони служили у 82-му мотострілецькому полку 69-ї мотострілецької дивізії РФ, серед них:

  • майор Олег Дорохов (позивний «Єнот») — командир батальйону, який віддавав наказ вбити полонених;
  • рядовий Михайло Пасенко (позивний «Красавчік») — керівник групи військових РФ на заводі, який доводив ці накази до виконавців;
  • молодший сержант Георгій Тарнопольський (позивний «Кот»), який особисто вбив двох українських захисників,
  • рядові Руслан Кабанов (позивний «Коба») та Владислав Борцов (позивний «Вуду»), які прикривали виконавців під час розстрілу двох полонених.

“Як встановило розслідування, у червні 2024 року на тимчасово захопленій ворогом території заводу рашисти спочатку допитали, а потім вбили військовополоненого. Українського воїна відвели до контрольно-пропускного пункту біля адміністративної будівлі підприємства, де здійснили йому постріл у голову”, – розповіли правоохоронці.

Через два тижні окупанти взяли в полон ще двох українських оборонців. Їх привезли на завод, допитали та прив’язали до стовпів усередині адмінбудівлі. 3 липня воїнів відвели до господарського приміщення та розстріляли пострілами в потилицю, встановили в СБУ.

Наразі всім п’ятьом фігурантам повідомили заочно про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Дії двох з них кваліфікували як пособництво у злочині.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці ідентифікували ще п’ятьох російських військовослужбовців, які, за даними слідства, розстріляли українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі влітку 2024-го".