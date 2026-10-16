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Расстрел украинских пленных на Харьковщине: разоблачили еще пятерых оккупантов

Общество 16:06   16.10.2026
Виктория Яковенко
Расстрел украинских пленных на Харьковщине: разоблачили еще пятерых оккупантов Фото: Владислав Абдула

Правоохранители идентифицировали еще пятерых российских военнослужащих, которые, по данным следствия, расстреляли украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе летом 2024 года.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что ранее по этому делу пожизненно получил гражданин РФ Сергей Тужилов (исковой «Алтай»). Сейчас продолжается апелляционное разбирательство: защитник просит изменить степень наказания.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители идентифицировали еще пятерых его сообщников, добавил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Все они служили в 82-м мотострелковом полку 69-й мотострелковой дивизии РФ, среди них:

  • майор Олег Дорохов (позывной «Енот») — командир батальона, который отдавал приказ убить пленных;
  • рядовой Михаил Пасенко (позывной «Красавчик») — руководитель группы военных РФ на заводе, который доводил эти приказы исполнителям;
  • младший сержант Георгий Тарнопольский (позывной «Кот»), лично убивший двух украинских защитников,
  • рядовые Руслан Кабанов (позывной «Коба») и Владислав Борцов (позывной «Вуду»), прикрывавшие исполнителей при расстреле двух пленных.

«Как установило расследование, в июне 2024 года на временно захваченной врагом территории завода оккупанты сначала допросили, а затем убили военнопленного. Украинского воина отвели в контрольно-пропускной пункт возле административного здания предприятия, где произвели выстрел в голову», — рассказали правоохранители.

Через две недели оккупанты взяли в плен еще двух украинских защитников. Их привезли на завод, допросили и привязали к столбам внутри админздания. 3 июля воинов отвели в хозяйственное помещение и расстреляли выстрелами в затылок, установили в СБУ.

Сейчас всем пяти фигурантам сообщили заочно о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Действия двух из них квалифицировали как пособничество в преступлении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители идентифицировали еще пятерых российских военнослужащих, которые, по данным следствия, расстреляли украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе летом 2024 года".