«Выполнял приказ»: приговор оккупанту за расстрел пленных под Волчанском 📹
Пожизненное заключение получил российский военнослужащий Сергей Тужилов. Его признали виновным в убийстве пленных воинов ВСУ под Волчанском.
Как рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о 36-летнем Сергее Тужилове (позывной «Алтай») – стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. До мобилизации он дважды отбывал заключение в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.
Установлено, что Тужилов воевал под Волчанском в июне 2024 года. Вместе с другими российскими военными, он занял территорию Волчанского агрегатного завода, отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Видео: Харьковская областная прокуратура
«В ходе штурма боевик вместе с сообщником расстреляли троих военнослужащих ВСУ, попавших в плен. При этом Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанного украинского воина», — заявили в СБУ.
Также фигурант выбирал места для убийства еще двух пленников и охранял «периметр» во время расстрелов. Перед этим россияне привязывали потерпевших к столбам и пытали, добавили правоохранители.
«На этот раз Тужилов лично принял участие в преступлении, предварительно согласовав с «Котом» план расстрела. Каждый из них убил по одному пленнику, произведя выстрелы в затылок», — отметили в СБУ.
24 сентября 2024 спецподразделения ГУР МО во время освобождения территории Волчанского агрегатного завода взяли в плен российских военных, среди которых был и «Алтай», рассказали в прокуратуре.
«В суде он повторял: «Я человек военный, выполнял приказ». Но исполнение очевидно преступного приказа не оправдано. Это сознательное военное преступление», — подчеркнул генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Видео: Руслан Кравченко
Суд признал оккупанта виновным в жестоком обращении с военнопленными, совмещенным с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц. Ему назначили максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.
