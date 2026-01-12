Привезла 6-летнюю дочь в Купянск, где девочка была ранена: мать будут судить

В суд передали дело 23-летней женщины, которая после обязательной эвакуации вернулась в зону активных боевых действий с двумя детьми, а затем оставила в Купянске 6-летнюю дочь. В результате обстрела девочка получила тяжелые ранения.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года фигурантка вместе с двумя детьми выехала из села Мировое (ранее Московка) Купянского района в Харьков. В этом населенном пункте, а также в самом Купянске тогда была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми. Но уже через месяц женщина вернулась с младшим сыном и дочерью в Мировое. А в мае 2025 года выехала в Харьков только с мальчиком, оставив старшую дочь в Купянске с бабушкой — матерью бывшего мужа. Вечером 7 сентября девочка была тяжело ранена в результате российской атаки, сообщает областная прокуратура.

В конце декабря правоохранители сообщили матери о подозрении, а сейчас уже завершили следствие. Обвиняемую будут судить по факту злостного неисполнения родительских обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ст. 166 УК). Женщине грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщала МГ «Объектив», во время зачистки Купянска военные 127-й отдельной тяжелой механизированной Харьковской бригады обнаружили в подвале многоэтажки 14 человек, среди которых – трое детей.