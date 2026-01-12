Привезла 6-річну дочку в Куп’янськ, де дитина була поранена: матір судитимуть

До суду передали справу 23-річної жінки, яка після обов’язкової евакуації повернулася до зони активних бойових дій із двома дітьми, а потім залишила у Куп’янську 6-річну доньку. Внаслідок обстрілу дівчинка отримала тяжкі поранення.

Як встановило слідство, у вересні 2024 року фігурантка разом із двома дітьми виїхала із села Мирове (раніше Московка) Куп’янського району до Харкова. У цьому населеному пункті, а також у самому Куп’янську тоді була оголошена обов’язкова евакуація сімей з дітьми. Але вже за місяць жінка повернулася з молодшим сином та донькою до Мирового. А у травні 2025 року виїхала до Харкова лише з хлопчиком, залишивши старшу доньку у Куп’янську з бабусею — матір’ю колишнього чоловіка. Увечері 7 вересня дівчинку було тяжко поранено внаслідок російської атаки, повідомляє обласна прокуратура.

Наприкінці грудня правоохоронці повідомили матері про підозру, а зараз уже завершили слідство. Обвинувачену судитимуть за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ). Жінці загрожує обмеження волі строком від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, під час зачистки Куп’янська військові 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади виявили у підвалі багатоповерхівки 14 людей, зокрема трьох дітей.