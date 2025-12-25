Live

Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері

Суспільство 16:16   25.12.2025
Вікторія Яковенко
Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, чия дитина отримала поранення внаслідок обстрілу Куп’янська 7 вересня.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні торік фігурантка разом із двома дітьми виїхала із села Мирова (раніше Московка) Куп’янського району до Харкова.

Правоохоронці нагадали, що Куп’янськ і Мирове з початку 2024 року належать до зони активних бойових дій, з якої запроваджено обов’язкову евакуацію населення з дітьми.

Попри це, додали в прокуратурі, жінка повернулася з неповнолітніми до села. А в травні 2025-го вона виїхала до Харкова лише з молодшим сином, тоді як старшу доньку залишила проживати у Куп’янську разом із бабусею – матір’ю колишнього чоловіка.

Ввечері 7 вересня 6-річна дівчинка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу. На момент атаки дитина перебувала на подвір’ї будинку, розповіли правоохоронці. Внаслідок вибуху вона отримала множинні тяжкі тілесні ушкодження. Її шпиталізували.

Правоохоронці вручили 22-річній матері дитини підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.

Читайте також: «Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Фурса про підсумки 2025 року: імітація для Трампа і приклад Харкова
Фурса про підсумки 2025 року: імітація для Трампа і приклад Харкова
25.12.2025, 17:35
Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ
Де на Харківщині росіяни атакували на Різдво — зведення Генштабу ЗСУ
25.12.2025, 17:20
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 46 тисяч гривень
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 46 тисяч гривень
25.12.2025, 15:29
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
25.12.2025, 12:05
Новини Харкова — головне за 25 грудня: Різдво, готуються до снігопаду
Новини Харкова — головне за 25 грудня: Різдво, готуються до снігопаду
25.12.2025, 17:30
Синєгубов просить жителів Харківщини бути обережними у п’ятницю
Синєгубов просить жителів Харківщини бути обережними у п’ятницю
25.12.2025, 12:32

Новини за темою:

22.12.2025
Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)
22.12.2025
Скільки росіян перебуває в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога
21.12.2025
Генерал, що доповів Путіну про перемогу у Куп’янську, зник у РФ – Зеленський
21.12.2025
ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW
20.12.2025
Брехня Путіна про Куп’янськ плутає пропаганду РФ, удар по С-400: огляд фронту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 16:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру жінці, чия дитина отримала поранення внаслідок обстрілу Куп’янська 7 вересня.".