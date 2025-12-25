Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, чия дитина отримала поранення внаслідок обстрілу Куп’янська 7 вересня.

За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні торік фігурантка разом із двома дітьми виїхала із села Мирова (раніше Московка) Куп’янського району до Харкова.

Правоохоронці нагадали, що Куп’янськ і Мирове з початку 2024 року належать до зони активних бойових дій, з якої запроваджено обов’язкову евакуацію населення з дітьми.

Попри це, додали в прокуратурі, жінка повернулася з неповнолітніми до села. А в травні 2025-го вона виїхала до Харкова лише з молодшим сином, тоді як старшу доньку залишила проживати у Куп’янську разом із бабусею – матір’ю колишнього чоловіка.

Ввечері 7 вересня 6-річна дівчинка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу. На момент атаки дитина перебувала на подвір’ї будинку, розповіли правоохоронці. Внаслідок вибуху вона отримала множинні тяжкі тілесні ушкодження. Її шпиталізували.

Правоохоронці вручили 22-річній матері дитини підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.