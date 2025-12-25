Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері
Правоохоронці повідомили про підозру жінці, чия дитина отримала поранення внаслідок обстрілу Куп’янська 7 вересня.
За даними Харківської обласної прокуратури, у вересні торік фігурантка разом із двома дітьми виїхала із села Мирова (раніше Московка) Куп’янського району до Харкова.
Правоохоронці нагадали, що Куп’янськ і Мирове з початку 2024 року належать до зони активних бойових дій, з якої запроваджено обов’язкову евакуацію населення з дітьми.
Попри це, додали в прокуратурі, жінка повернулася з неповнолітніми до села. А в травні 2025-го вона виїхала до Харкова лише з молодшим сином, тоді як старшу доньку залишила проживати у Куп’янську разом із бабусею – матір’ю колишнього чоловіка.
Ввечері 7 вересня 6-річна дівчинка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу. На момент атаки дитина перебувала на подвір’ї будинку, розповіли правоохоронці. Внаслідок вибуху вона отримала множинні тяжкі тілесні ушкодження. Її шпиталізували.
Правоохоронці вручили 22-річній матері дитини підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.
Читайте також: «Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 16:16;