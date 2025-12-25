Live

Ребенок остался в Купянске и пострадал от удара: подозрение вручили матери

Общество 16:16   25.12.2025
Виктория Яковенко
Ребенок остался в Купянске и пострадал от удара: подозрение вручили матери

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, чей ребенок получил ранения в результате обстрела Купянска 7 сентября.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в сентябре прошлого года фигурантка вместе с двумя детьми выехала из села Мировое (ранее Московка) Купянского района в Харьков.

Правоохранители напомнили, что Купянск и Мировое с начала 2024 года находится в зоне активных боевых действий, из которой введена обязательная эвакуация населения с детьми.

Несмотря на это, добавили в прокуратуре, женщина вернулась с несовершеннолетними в село. А в мае 2025 года она выехала в Харьков только с младшим сыном, тогда как старшую дочь оставила проживать в Купянске вместе с бабушкой — матерью бывшего мужа.

Вечером 7 сентября 6-летняя девочка получила ранения в результате вражеских обстрелов. На момент атаки ребенок находился во дворе дома, рассказали правоохранители. В результате взрыва она получила множественные тяжкие телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Правоохранители вручили 22-летней матери ребенка подозрение в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УКУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Читайте также: «В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК

Автор: Виктория Яковенко
