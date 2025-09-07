Live
  • Вс 07.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Маленькая девочка пострадала из-за обстрела россиян города на Харьковщине

Происшествия 21:20   07.09.2025
Оксана Якушко
Маленькая девочка пострадала из-за обстрела россиян города на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Россияне около 14.30 из минометов обстреляли Купянск, ранена 6-летняя девочка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате вражеского обстрела Купянский пострадал ребенок – 6-летняя девочка получила ранения. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома.

Ранее Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА сообщил, что в Купянске на сегодня находятся более 800 людей, преимущественно пожилых. Принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянска ХОВА объявила еще 12 сентября 2024 года.

Читайте также: Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали
Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали
07.09.2025, 21:32
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
05.09.2025, 12:36
Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки
Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки
07.09.2025, 09:27
Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове
Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове
07.09.2025, 20:45
Пять боев идут на севере Харьковщины — Генштаб
Пять боев идут на севере Харьковщины — Генштаб
07.09.2025, 16:12
«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение
«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение
07.09.2025, 21:46

Новости по теме:

19:00
Двоих купянчан атаковал FPV-дрон – Беседин
20:11
«Шоу самоубийц» в Купянске, вернулись удары по энергетике – обзор фронта
10:11
Либо общая мобилизация в РФ, либо потеря земель: Коваленко о проблемах врага
13:08
«Показуха с тряпками»: как россияне пролезают в Купянск, обьяснил DeepState
19:19
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Маленькая девочка пострадала из-за обстрела россиян города на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2025 в 21:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне около 14.30 из минометов обстреляли Купянск, ранена 6-летняя девочка, сообщает Харьковская областная прокуратура.".