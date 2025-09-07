Маленькая девочка пострадала из-за обстрела россиян города на Харьковщине

Россияне около 14.30 из минометов обстреляли Купянск, ранена 6-летняя девочка, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В результате вражеского обстрела Купянский пострадал ребенок – 6-летняя девочка получила ранения. Медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Из-за вражеских обстрелов повреждены жилые дома.

Ранее Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА сообщил, что в Купянске на сегодня находятся более 800 людей, преимущественно пожилых. Принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянска ХОВА объявила еще 12 сентября 2024 года.