  Вс 07.09.2025
Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове

Происшествия 20:45   07.09.2025
Оксана Якушко
Авария произошла 7 сентября около 17:50 в Харькове на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщила Нацполиция.

21-летний водитель мотоцикла KTM 390 Adventure и 21-летний водитель мотоцикла Suzuki GSR ехали в одном направлении и не выдержали безопасный боковой интервал. Из-за чего оба байка столкнулись между собой и налетели на скорости на прохожих.

В результате аварии травмы и переломы получили пешеходы: двое мужчин 18 и 32 лет, женщина 34 лет и вождь KTM 390 Adventure. Пострадавших госпитализировали.

Видео: Типичное ХТЗ

Читайте также: Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали

Автор: Оксана Якушко
