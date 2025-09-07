Столкновение мотоциклов: трое пешеходов пострадали в Харькове

Авария произошла 7 сентября около 17:50 в Харькове на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, сообщила Нацполиция.

21-летний водитель мотоцикла KTM 390 Adventure и 21-летний водитель мотоцикла Suzuki GSR ехали в одном направлении и не выдержали безопасный боковой интервал. Из-за чего оба байка столкнулись между собой и налетели на скорости на прохожих.

В результате аварии травмы и переломы получили пешеходы: двое мужчин 18 и 32 лет, женщина 34 лет и вождь KTM 390 Adventure. Пострадавших госпитализировали.

Видео: Типичное ХТЗ