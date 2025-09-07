Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
Где на фронте в Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ
Семь раз атаковали без успеха россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои были у Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.
На Купянском направлении 6 сентября произошло шесть атак оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия врага возле Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 12 раз, пытаясь прорвать оборону украинских сил возле сел Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодец, Торское и в сторону Шандриголового, Дерилового.
7 сентября 2025
