Новости Харькова — главное 7 сентября: где россияне атаковали

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Где на фронте в Харьковской области горячее всего – Генштаб ВСУ

Семь раз атаковали без успеха россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои были у Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении 6 сентября произошло шесть атак оккупантов. Украинские защитники отражали штурмовые действия врага возле Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 12 раз, пытаясь прорвать оборону украинских сил возле сел Грековка, Редкодуб, Карповка, Колодец, Торское и в сторону Шандриголового, Дерилового.