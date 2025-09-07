Live
Пять боев идут на севере Харьковщины — Генштаб

Фронт 16:12   07.09.2025
Оксана Горун
Пять боев идут на севере Харьковщины — Генштаб Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 сентября сообщил, что в воскресенье в регионе враг активно штурмует.

«На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска, два боестолкновения до сих пор продолжаются», — проинформировали в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении оккупанты провели девять атак на украинские позиции. Шесть боев продолжаются.

Читайте также: Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки

Напомним, последнюю неделю российская армия прикладывает максимальные усилия, чтобы доказать наличие тех «успехов», о которых заявил в отчете Путину начальник ГШ ВС РФ Герасимов. Ради этого в самоубийственные забеги по Купянску отправляют пехоту с российскими флагами. Подробнее — в обзоре фронта от МГ «Объектив».

Автор: Оксана Горун
