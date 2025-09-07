Пять боев идут на севере Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 сентября сообщил, что в воскресенье в регионе враг активно штурмует.
«На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки вражеских войск, еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районе Волчанска, Амбарного и Каменки. На Купянском направлении российские оккупанты трижды пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска, два боестолкновения до сих пор продолжаются», — проинформировали в ГШ.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении оккупанты провели девять атак на украинские позиции. Шесть боев продолжаются.
Читайте также: Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки
Напомним, последнюю неделю российская армия прикладывает максимальные усилия, чтобы доказать наличие тех «успехов», о которых заявил в отчете Путину начальник ГШ ВС РФ Герасимов. Ради этого в самоубийственные забеги по Купянску отправляют пехоту с российскими флагами. Подробнее — в обзоре фронта от МГ «Объектив».
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пять боев идут на севере Харьковщины — Генштаб»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 сентября 2025 в 16:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 сентября сообщил, что в воскресенье в регионе враг активно штурмует".