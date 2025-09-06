«Шоу самоубийц» в Купянске, вернулись удары по энергетике – обзор фронта

Россияне информационно захватывают Купянск. Чтобы оправдать реляции генерала Герасимова, оккупанты устроили в городе шоу самоубийц с триколорами. На севере Харьковщины стало больше спящих FPV-дронов. Из-за них в Казачью Лопани часами не могут прорваться «скорые». Дроны на оптоволокне – уже в пригородах Харькова. Враг возобновил удары по энергетике. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Около 20 боев ежесуточно в Харьковской области фиксировал Генштаб ВСУ в течение этой недели. Исходя из данных аналитиков «DeepState», кое-что россиянам удалось достичь. Изменения на карту фронта в Харьковской области вносили трижды. 2 сентября откорректировали линию боестолкновения вблизи госграницы – между селами Каменка и Строевка. Там часть недавно «серой» зоны аналитики обозначили как перешедшую под контроль оккупантов. 3 сентября из освобожденной в «серую» зону перешло село Мировое под Купянском. 4 числа аналитики сообщили, что враг продвинулся на левобережье – вблизи Степовой Новоселовки.

<br />

Увидеть Купянск – и умереть

Ключевая атака, к которой враг прибег на этой неделе, происходила не на земле, а в информационном пространстве. Виртуальную реальность задействовали после разоблачения ряда фейковых побед, о которых заявил в своем отчете Путину начальник Генштаба армии рф Герасимов. Первым заявления этого «полководца» опроверг Генштаб ВСУ. Следом подключились многочисленные осинтеры и аналитические группы, включая Институт изучения войны. Генерал настолько преувеличил достижение летней наступательной кампании, что это заметили даже так называемые «зет-военкоры». Среди прочего Герасимов сообщил: «соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокируют город Купянск и освободили около половины его территории». В ВСУ это комментировали с откровенной иронией.

«Я с удивлением узнал, что у них уже почти заблокирован Купянск. С их точки зрения там Купянск все – заблокирован, окружен, уже почти капитулировал. Так же как раньше у них был «взят», например, Часов Яр. То есть, если у них спросить: «Какие у вас результаты кампании, почему же вы за всю летнюю кампанию, когда вы только на одно направление привлекли 110 тысяч человек, ничего не смогли достичь?», – они скажут: «Ну, вот мы Часов Яр взяли». Это, правда, не соответствует действительности. Но ведь говорить можно. Так же с Купянском», — сказал спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов.

Тем временем, в российской провоенной сфере произошло настоящее «прозрение». Блоггеры, которые еще совсем не потеряли связь с реальностью, писали, что информация с мест – совсем другая. Конечно, возникли версии, что это не генерал обманывает Путина, а подчиненные обманывают генерала. Как бы там ни было, а в дальнейшем оккупантам пришлось умирать за басни Герасимова. В попытке доказать «контроль над половиной Купянска» сначала захватчики просто сбросили с дрона российский флаг с магнитами на Купянскую телебашню. Но такое «доказательство» не удовлетворило даже самых лояльных «зетников». В дальнейшем в городе начался парад самоубийц.

Видео: Минобороны РФ

«Загнать куда-нибудь, как можно глубже, в населенный пункт нескольких суицидников с трехцветной тряпкой типа «Аквафреш» и продемонстрировать якобы то, что они контролируют населенный пункт. Вот мы в центре Купянска. Дело в том, что сейчас все еще есть зеленка. И россияне действительно имеют возможность выхода на Купянск из северо-восточной части. То есть, когда у тебя есть лишний человеческий ресурс, ты можешь себе позволить устраивать вот такие перформансы с суицидниками. Суицидщиков нейтрализовали», — отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Команда «DeepState» отметила: наличие противника на северных окрестностях Купянска не новость. Захватчики постоянно предпринимают попытки просачиваться в город и закрепиться хотя бы на окраинах. Для этого россияне часто переодеваются в гражданскую одежду. А по сообщениям Института изучения войны – еще используют для передвижения городскую канализацию.

Нашествие FPV на севере Харьковщины

На севере Харьковщины в это время происходит нашествие FPV-дронов. Об этом заявил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. На этой неделе спящие дроны в районе Казачьей Лопани привели к трагедии. Четверо жителей поселка, найдя такой дрон, пытались его разобрать. Боевая часть сдетонировала – и двое мужчин погибли на месте. Еще двое получили взрывные ранения. Но скорая не могла добраться до них в течение семи часов. Ведь на дороге «Дергачи – Казачья Лопань» постоянно подстерегают российские дроны.

Дроны на оптоволокне долетают до пригородов Харькова.

Впрочем, зона опасности на севере Харьковщины постоянно расширяется. За последнюю неделю неоднократно из РСЗО обстреливали поселок Слатино. Там и в соседней Прудянке фиксировали также вражеские дроны. Задоренко отмечает: сейчас они долетают гораздо глубже в сторону Харькова. Опасная зона уже близится к окружной.

«Если враг применяет оптоволокно, то этот дрон может долетать на 30 км. И сегодня эти дроны долетают до Черкасской Лозовой – это соседняя громада. Это уже пригород города Харькова, поселок Лесной. Эти дроны долетают до Русской Лозовой, что представляет большую опасность для людей, проживающих в пригороде Харькова, потому что там проживает большое количество людей. И большое количество транспортных средств», – рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По самому Харькову ударов FPV на оптоволокне пока не фиксировали. Однако в течение лета мэр Игорь Терехов несколько раз информировал об ударах «обычных» FPV – в частности, один был в июле, еще два – в июне. Украинские защитники пока не прогнозируют «нашествие» дронов на оптоволокне непосредственно на Харьков – из-за удаленности города от линии боевого столкновения.

Возобновление ударов по энергетике

Россияне возобновили удары по энергетике Харьковщины. В ночь с 3 на 4 сентября налет «Шахедов» оставил без электричества жителей Лозовой и Близнюковской громады.

За сутки электричество было восстановлено в шести селах Близнюковской громады. Однако ситуация в Лозовой оставалась тяжелой. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 5 сентября информировал, что в Лозовой абонентам включают электричество поочередно – по три часа в разных районах. Мэр города Сергей Зеленский при этом отметил, что большая часть лозовчан без света, а четких графиков почасовых отключений до сих пор нет. Несмотря на это, критическая инфраструктура города работала, воду подавали без перебоев.