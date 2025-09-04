Live
«Их встретили дроны»: «скорая» не смогла забрать раненых из Казачьей Лопани

Общество 15:25   04.09.2025
Виктория Яковенко
За последнюю неделю враг усилил удары БпЛА по приграничным населенным пунктам Дергачевской громады.

«В результате чего за последнюю неделю у нас разрушены три авто, а также погибли три местных жителя», — отметил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он рассказал, из-за вражеских дронов сегодня, 4 сентября, кареты «скорой» не смогли заехать в Казачью Лопань для эвакуации раненых в результате детонации вражеского БпЛА.

«Их встретили на дороге российские дроны. Пришлось выехать в населенный пункт Прудянка и ждать возможности, чтобы забрать раненых», — объяснил Задоренко.

Он также заявил, что сейчас в громаде начали фиксировать большое количество так называемых «спящих» дронов.

«За последние две недели такого нашествия дронов мы еще не наблюдали. «Спящие» дроны используют на дороге между Казачьей Лопанью и Цуповкой для того, чтобы не разряжать свою батарею, иметь возможность поражать военных и гражданских. Они прилетают дронами, сажают их на обочине дорог или на крышах домов, которые находятся возле проезжей части. Разведчик фиксирует направление транспортного средства, которое двигается из Дергачей в сторону границы, после чего подается сигнал, дрон взлетает с засады и наносит поражение по авто», — отметил Задоренко.

Напомним, ранее в Харьковской области местные постепенно начали учиться противодействовать этой тактике. Подробности рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он сообщил: в селе Цуповка появились охотники на FPV. Это гражданские, которые до полномасштабного вторжения охотились за дичью, а сейчас «переквалифицировались». Задоренко опубликовал видео одной из таких охот, где точным выстрелом российский дрон «сняли» с крыши местного магазина.

