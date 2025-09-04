«Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые
4 сентября около 9:00-9:30 в результате детонации российского дрона в Казачьей Лопани погибли двое местных жителей, еще двое получили травмы.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«По предварительной информации, мужчины «затрофеили» один из вражеских FPV-дронов, принесли его в дом и пытались разобрать боевую часть, в результате чего та и сдетонировала. В результате два человека 51 и 41 лет погибли на месте, еще двое мужчин 49 и 36 лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги», — рассказал Задоренко.
Он отметил, что в связи с критической ситуацией безопасности, связанной с вражеской активностью в небе над поселком, сейчас прорабатывают все возможные варианты эвакуации раненых для оказания им медицинской помощи.
Дополнительная информация об обстоятельствах этого события устанавливается.
4 сентября 2025 в 12:05
