Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

«Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые

Происшествия 12:05   04.09.2025
Виктория Яковенко
«Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые

4 сентября около 9:00-9:30 в результате детонации российского дрона в Казачьей Лопани погибли двое местных жителей, еще двое получили травмы.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«По предварительной информации, мужчины «затрофеили» один из вражеских FPV-дронов, принесли его в дом и пытались разобрать боевую часть, в результате чего та и сдетонировала. В результате два человека 51 и 41 лет погибли на месте, еще двое мужчин 49 и 36 лет получили многочисленные обломочные ранения и ожоги», — рассказал Задоренко.

Он отметил, что в связи с критической ситуацией безопасности, связанной с вражеской активностью в небе над поселком, сейчас прорабатывают все возможные варианты эвакуации раненых для оказания им медицинской помощи.

Дополнительная информация об обстоятельствах этого события устанавливается.

Читайте также: На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура
Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура
04.09.2025, 10:03
Полностью выбить врага не удалось – Машовец о ситуации в Купянске
Полностью выбить врага не удалось – Машовец о ситуации в Купянске
04.09.2025, 09:37
Через фейковую «Дію» выманивали деньги у людей – видео задержания парней
Через фейковую «Дію» выманивали деньги у людей – видео задержания парней
04.09.2025, 10:35
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
04.09.2025, 12:08
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)
04.09.2025, 12:26

Новости по теме:

11:04
Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине
17:55
Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе
17:14
Масштабный пожар произошел под Харьковом из-за российского обстрела
16:48
Продвинулся ли враг возле Казачьей Лопани: Задоренко говорил с военными
13:27
Что угрожает приграничью Харьковщины: Задоренко обратился к жителям

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 сентября около 9:00-9:30 в результате детонации российского дрона в Казачьей Лопани погибли двое местных жителей, еще двое получили травмы.".