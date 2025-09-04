На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток количество боев в Харьковской области возросло до 17.

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне попытались прорвать оборону украинских защитников 11 раз около Волчанска.

Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили шесть штурмов врага в районе Купянска и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений. Вчера противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных удара, применил 28 ракет, сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5088 обстрелов, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6104 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие: