На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток количество боев в Харьковской области возросло до 17.
Так на Южно-Слобожанском направлении россияне попытались прорвать оборону украинских защитников 11 раз около Волчанска.
Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили шесть штурмов врага в районе Купянска и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений. Вчера противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных удара, применил 28 ракет, сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5088 обстрелов, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6104 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
4 сентября 2025 в 08:21
