Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба

Украина 08:21   04.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток количество боев в Харьковской области возросло до 17. 

Так на Южно-Слобожанском направлении россияне попытались прорвать оборону украинских защитников 11 раз около Волчанска.

Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили шесть штурмов врага в районе Купянска и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 180 боестолкновений. Вчера противник нанес четыре ракетных и 63 авиационных удара, применил 28 ракет, сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5088 обстрелов, в том числе 25 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6104 дронов-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

Читайте также: Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
04.09.2025, 09:11
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
03.09.2025, 20:35
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
03.09.2025, 19:19
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
04.09.2025, 07:26
Сегодня 4 сентября: какой день в истории
Сегодня 4 сентября: какой день в истории
04.09.2025, 06:00

Новости по теме:

08:21
На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба
16:46
Три боя продолжаются на севере области – данные Генштаба на 16:00
16:30
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
12:15
ОТГВ «Харьков»: ситуация на севере области сложная – как прошли сутки
11:52
Мировое на Купянщине вновь стало «серой зоной», идут бои – Deep State

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток количество боев в Харьковской области возросло до 17. ".