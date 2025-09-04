Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 26 пожаров. Четыре из них – возникли из-за «прилетов».

Возгорания в результате обстрелов зафиксировали в Лозовской и Чугуевском районах.

«Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА на поселок Малиновка и Чугуев Чугуевского района. В первом случае попадание пришлось по частному двору, в результате чего возник пожар в частном доме, также горели два легковых авто, площадью 80 м. кв. Пострадали пятеро гражданских», – пишут в ГСЧС.

В результате другого «прилета» горело гражданское предприятие на площади 50 метров квадратных.

Кроме того, в течение суток 13 пожаров бушевали в природных экосистемах на общей площади 10,7 гектаров. Еще три лесных пожара до сих пор пытаются потушить спасатели.