Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 26 пожаров. Четыре из них – возникли из-за «прилетов».
Возгорания в результате обстрелов зафиксировали в Лозовской и Чугуевском районах.
«Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА на поселок Малиновка и Чугуев Чугуевского района. В первом случае попадание пришлось по частному двору, в результате чего возник пожар в частном доме, также горели два легковых авто, площадью 80 м. кв. Пострадали пятеро гражданских», – пишут в ГСЧС.
В результате другого «прилета» горело гражданское предприятие на площади 50 метров квадратных.
Кроме того, в течение суток 13 пожаров бушевали в природных экосистемах на общей площади 10,7 гектаров. Еще три лесных пожара до сих пор пытаются потушить спасатели.
