Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
Фото: АО «Укрзалізниця»
О том, что на Харьковщине некоторые пригородные поезда изменяют свои маршруты, сообщили в АО «Укрзалізниця».
В сообщении указывают, что изменения в движении электричек связаны с повышенной опасностью в Харьковской области.
Таким образом, до/со станции Варваровка ограничивают такие поезда:
– №6272 Синельниково-1 — Варваровка (вместо Синельниково-1 — Самойловка).
– №6277 Варваровка — Днепр (вместо Самойловка — Днепр).
Также в «Укрзалізниці» просят учитывать изменения при планировании маршрутов.
- Категории: Общество, Транспорт, Украина; Теги: маршрут, поезда, пригородные электрички, харьковщина, электрички;
