Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты

Общество 07:26   04.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты Фото: АО «Укрзалізниця»

О том, что на Харьковщине некоторые пригородные поезда изменяют свои маршруты, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В сообщении указывают, что изменения в движении электричек связаны с повышенной опасностью в Харьковской области.

Таким образом, до/со станции Варваровка ограничивают такие поезда:

– №6272 Синельниково-1 — Варваровка (вместо Синельниково-1 — Самойловка).
– №6277 Варваровка — Днепр (вместо Самойловка — Днепр).

Также в «Укрзалізниці» просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

Читайте также: Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
03.09.2025, 20:35
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
03.09.2025, 19:19
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь
04.09.2025, 07:50
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
Сегодня 4 сентября: какой день в истории
Сегодня 4 сентября: какой день в истории
04.09.2025, 06:00
Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС
Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС
04.09.2025, 08:00

Новости по теме:

19:45
В воскресенье троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова
12:23
В Харькове предлагают запустить новый маршрут трамвая
17:59
В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день
18:34
Завтра троллейбус вернется на свой маршрут в одном из районов Харькова
18:28
Завтра троллейбус изменит маршрут на полдня в одном из районов Харькова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 07:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине некоторые пригородные поезда изменяет свои маршруты, сообщили в АО «Укрзалізниця». ".