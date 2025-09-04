Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты

О том, что на Харьковщине некоторые пригородные поезда изменяют свои маршруты, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В сообщении указывают, что изменения в движении электричек связаны с повышенной опасностью в Харьковской области.

Таким образом, до/со станции Варваровка ограничивают такие поезда:

– №6272 Синельниково-1 — Варваровка (вместо Синельниково-1 — Самойловка).

– №6277 Варваровка — Днепр (вместо Самойловка — Днепр).

Также в «Укрзалізниці» просят учитывать изменения при планировании маршрутов.