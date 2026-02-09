Трамвай изменит маршрут в Харькове 10 и 11 февраля

С 10:00 до 15:00 10-11 февраля в Харькове изменит маршрут трамвай №12.

В указанное время будет приостановлено движение трамваев на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, площади Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк», сообщает пресс-служба мэрии.

Трамвай №12 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская».

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус № 12: ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Веснина — ул. Сумская — Центральный парк.

Напомним, очередной удар по энергетике Харькова нанесли россияне утром 5 февраля. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в Слободском районе. Обошлось без пострадавших. Последствия обстрела харьковчане почувствовали мгновенно. В большинстве районов пропало электричество. Также остановились метро, ​​трамваи и троллейбусы. Движение в подземке достаточно оперативно возобновилось, но поезда полдня ходили со значительными интервалами. Электротранспорт работал не на всех маршрутах.