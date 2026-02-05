Останавливались электротранспорт и метро: что со светом в Харькове – Терехов
Утром 5 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру, которая запитывает Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Была остановка метрополитена. Кроме того, остановился практически весь наземный электротранспорт. Тяжелые разрушения. Вы видите, что происходит с энергетикой, энергоснабжением», — сказал мэр.
Он заверил, что сейчас работают энергетические службы, чтобы сделать все возможное, чтобы возобновить электроснабжение.
Количество отключенных абонентов в Харькове Терехов не назвал, так как сейчас оценивают разрушения. И добавил, что в городе действуют аварийные отключения.
Пострадавших в результате атаки, по данным мэра, нет.
«Так как раздавалась воздушная тревога, и после этого были удары», — отметил Терехов.
Напомним, в Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району. Тем временем в КП «Харьковский метрополитен» написали, что из-за проблем с электроэнергией все линии метро работают по графику выходного дня. Интервалы между поездами – 20 минут. Также в пресс-службе мэрии сообщили, что в Харькове – перебои в работе общественного транспорта.
Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 12:23