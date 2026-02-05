Зупинялися електротранспорт і метро: що зараз зі світлом у Харкові – Терехов
Вранці 5 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру, яка заживлює Харків, повідомив мер Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Була зупинка метрополітену. Крім цього, зупинився практично весь наземний електротранспорт. Важкі руйнації. Ви бачите, що перебуває з енергетикою, енергопостачанням», – сказав міський голова.
Він запевнив: наразі працюють енергетичні служби, щоб зробити все можливе, аби відновити електропостачання.
Кількість відключених абонентів у Харкові Терехов не назвав, адже наразі оцінюють руйнації. І додав, що у місті діють аварійні відключення.
Постраждалих внаслідок атаки, за даними мера, немає.
«Бо лунала повітряна тривога, і після цього були удари», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району. Тим часом у КП «Харківський метрополітен» написали, що через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин. Також у пресслужбі мерії повідомили, що у Харкові – перебої в роботі громадського транспорту.
