У Харкові не курсує частина електротранспорту – мерія

Вранці 5 лютого у пресслужбі мерії повідомили, що у Харкові – перебої в роботі громадського транспорту.

Це відбувається через нестабільну ситуацію в енергосистемі після російської атаки.

“На ділянках, де тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси, організовується робота тимчасових автобусних маршрутів“, – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району. Тим часом у КП «Харківський метрополітен» написали, що через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин.