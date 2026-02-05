Live

У Харкові не курсує частина електротранспорту – мерія

Транспорт 08:04   05.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 5 лютого у пресслужбі мерії повідомили, що у Харкові – перебої в роботі громадського транспорту. 

Це відбувається через нестабільну ситуацію в енергосистемі після російської атаки.

На ділянках, де тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси, організовується робота тимчасових автобусних маршрутів“, – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив «приліт» по Слобідському району. Тим часом у КП «Харківський метрополітен» написали, що через проблеми з електроенергією всі лінії метро працюють за графіком вихідного дня. Інтервали між поїздами – 20 хвилин.

Читайте також: Немає електрики: на Харківщині не їдуть електрички

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
