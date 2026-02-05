В Харькове не курсирует часть электротранспорта – мэрия

Утром 5 февраля в пресс-службе мэрии сообщили, что в Харькове – перебои в работе общественного транспорта.

Это происходит в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме после российской атаки.

«На участках, где временно не курсируют трамваи и троллейбусы, организуется работа временных автобусных маршрутов», – добавили в сообщении.

Напомним, в Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району. Тем временем в КП «Харьковский метрополитен» написали, что из-за проблем с электроэнергией все линии метро работают по графику выходного дня. Интервалы между поездами – 20 минут.