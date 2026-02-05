В Харькове не курсирует часть электротранспорта – мэрия
Фото: Игорь Терехов/Telegram
Утром 5 февраля в пресс-службе мэрии сообщили, что в Харькове – перебои в работе общественного транспорта.
Это происходит в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме после российской атаки.
«На участках, где временно не курсируют трамваи и троллейбусы, организуется работа временных автобусных маршрутов», – добавили в сообщении.
Напомним, в Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району. Тем временем в КП «Харьковский метрополитен» написали, что из-за проблем с электроэнергией все линии метро работают по графику выходного дня. Интервалы между поездами – 20 минут.
Читайте также: Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове не курсирует часть электротранспорта – мэрия», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 08:04;