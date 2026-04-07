На Салтовке в среду не будут ходить трамваи: как изменятся маршруты

С 9:00 до 17:00 8 апреля в Харькове изменятся маршруты трамваев № 16, 16А, 27 и 30.

В связи с ремонтом путей в указанное время будет приостановлено движение трамваев по улице Непокоренных, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Трамваи будут курсировать следующим образом:

№16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Виринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Виринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».

Как сообщала МГ «Объектив», в деле о демонтаже трамвайных рельсов на спуске Веснина в 2022 году продолжаются судебные тяжбы. 26 февраля Харьковский окружной административный суд в очередной раз признал действия горсовета противоправными.