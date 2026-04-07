Live

На Салтовке в среду не будут ходить трамваи: как изменятся маршруты

Транспорт 21:13   07.04.2026
Елена Нагорная
На Салтовке в среду не будут ходить трамваи: как изменятся маршруты Фото: Харьковский горсовет

С 9:00 до 17:00 8 апреля в Харькове изменятся маршруты трамваев № 16, 16А, 27 и 30.

В связи с ремонтом путей в указанное время будет приостановлено движение трамваев по улице Непокоренных, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Трамваи будут курсировать следующим образом:

  • №16: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Виринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
  • №16А: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Виринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
  • №27: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
  • №30: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».

Как сообщала МГ «Объектив», в деле о демонтаже трамвайных рельсов на спуске Веснина в 2022 году продолжаются судебные тяжбы. 26 февраля Харьковский окружной административный суд в очередной раз признал действия горсовета противоправными.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Салтовке в среду не будут ходить трамваи: как изменятся маршруты», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 17:00 8 апреля в Харькове изменятся маршруты трамваев № 16, 16А, 27 и 30.".