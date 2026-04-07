Ночью заморозки, днём дождь: погода в Харькове и области на 8 апреля
В среду, 8 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без значительных осадков, днём небольшой дождь.
В Харькове ночью ожидаются заморозки до 2 градусов, днем температура будет от 8 до 10 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью также прогнозируют заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла.
Ветер северо-западный — 5–10 м/с.
Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ночью заморозки, днём дождь: погода в Харькове и области на 8 апреля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 20:08;