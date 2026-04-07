Ночью заморозки, днём дождь: погода в Харькове и области на 8 апреля

Погода 20:08   07.04.2026
Елена Нагорная
Ночью заморозки, днём дождь: погода в Харькове и области на 8 апреля

В среду, 8 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без значительных осадков, днём небольшой дождь.

В Харькове ночью ожидаются заморозки до 2 градусов, днем температура будет от 8 до 10 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью также прогнозируют заморозки до 3 градусов, днем термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла.

Ветер северо-западный — 5–10 м/с.

Ранее заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщила «Объективу», что средняя температура в марте была выше климатической нормы на 4,3 градуса. Осадков выпало мало – 37 миллиметров. Это 38% нормы. Подобные погодные условия в последний раз наблюдали в 2014-м, отметила Кондаурова. Однако о температурной аномалии речь не идет.

Читайте также: Второй уровень опасности: о чем предупредили синоптики харьковчан

Автор: Елена Нагорная
Если вам интересна новость: «Ночью заморозки, днём дождь: погода в Харькове и области на 8 апреля», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 20:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 8 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без значительных осадков, днём небольшой дождь.".