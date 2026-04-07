Второй уровень опасности: о чем предупредили синоптики харьковчан
Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 8 по 11 апреля.
«Ночью 8 – 11 апреля по городу и области ожидаются заморозки в воздухе 0 – 3°. II уровень опасности, оранжевый», — пишут синоптики.
Напомним, о похолодании ранее предупреждала синоптика Наталья Диденко. По ее словам, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и понижение температуры воздуха. Она также информировала, что 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега. Диденко уточнила: ориентировочно потепление ожидается с 14-15 апреля.
Читайте также: Где в Харькове уже распустились тюльпаны (фото)
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, синоптики;
Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 14:43;