Второй уровень опасности: о чем предупредили синоптики харьковчан

Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 8 по 11 апреля.

«Ночью 8 – 11 апреля по городу и области ожидаются заморозки в воздухе 0 – 3°. II уровень опасности, оранжевый», — пишут синоптики.

Напомним, о похолодании ранее предупреждала синоптика Наталья Диденко. По ее словам, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и понижение температуры воздуха. Она также информировала, что 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега. Диденко уточнила: ориентировочно потепление ожидается с 14-15 апреля.