Другий рівень небезпечності: про що попередили синоптики харків’ян

Суспільство 14:43   07.04.2026
Вікторія Яковенко
Регіональний центр з гідрометеорології опублікував попередження про стихійні метеорологічні явища в Харківській області з 8 по 11 квітня.

«Вночі 8 – 11 квітня по місту та області очікуються заморозки у повітрі 0 – 3°. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – пишуть синоптики.

Нагадаємо, про похолодання раніше попереджала синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та зниження температури повітря. Вона також інформувала, що 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу. Діденко уточнила: орієнтовно, потепління очікується з 14-15 квітня.

