Йде похолодання. Жителів Харківщини попередили про нічні заморозки
В Україні очікують зниження температури повітря. Синоптики повідомили, чи надовго це.
“Україну сьогодні-завтра перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та зниження температури повітря. Завтра, 7-го квітня, більшість нашої території опиниться в тилу цього фронту, тобто, зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів. Ще тепліше побуде завтра на півдні та сході, +9+13 градусів, проте вже 8 квітня похолодання посунеться і туди”, – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.
У вівторок, за її даними, буде волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.
Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають, що вночі 7 квітня у Харкові та області будуть небезпечні метеорологічні явища.
«Вночі очікуються: по місту пориви вітру, 15 – 20 м/с, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°; по області пориви вітру, 15 – 20 м/с, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°», – пишуть синоптики.
Діденко уточнила: орієнтовно, потепління очікується з 14-15 квітня.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 15:33;