Live

Йде похолодання. Жителів Харківщини попередили про нічні заморозки

Суспільство 15:33   06.04.2026
Вікторія Яковенко
В Україні очікують зниження температури повітря. Синоптики повідомили, чи надовго це.

“Україну сьогодні-завтра перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та зниження температури повітря. Завтра, 7-го квітня, більшість нашої території опиниться в тилу цього фронту, тобто, зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів. Ще тепліше побуде завтра на півдні та сході, +9+13 градусів, проте вже 8 квітня похолодання посунеться і туди”, – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок, за її даними, буде волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.

Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають, що вночі 7 квітня у Харкові та області будуть небезпечні метеорологічні явища.

«Вночі очікуються: по місту пориви вітру, 15 – 20 м/с, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°; по області пориви вітру, 15 – 20 м/с, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°», – пишуть синоптики.

Діденко уточнила: орієнтовно, потепління очікується з 14-15 квітня.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Йде похолодання. Жителів Харківщини попередили про нічні заморозки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 15:33;

