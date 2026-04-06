Йде похолодання. Жителів Харківщини попередили про нічні заморозки

В Україні очікують зниження температури повітря. Синоптики повідомили, чи надовго це.

“Україну сьогодні-завтра перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та зниження температури повітря. Завтра, 7-го квітня, більшість нашої території опиниться в тилу цього фронту, тобто, зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів. Ще тепліше побуде завтра на півдні та сході, +9+13 градусів, проте вже 8 квітня похолодання посунеться і туди”, – зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

У вівторок, за її даними, буде волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.

Тим часом у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають, що вночі 7 квітня у Харкові та області будуть небезпечні метеорологічні явища.

«Вночі очікуються: по місту пориви вітру, 15 – 20 м/с, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°; по області пориви вітру, 15 – 20 м/с, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3°», – пишуть синоптики.

Діденко уточнила: орієнтовно, потепління очікується з 14-15 квітня.