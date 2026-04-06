Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині: двоє чоловіків у лікарні

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, відкрив стрілянину після зауваження через гучну музику.

Подія сталася ввечері 3 квітня у місті Богодухів, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що двоє чоловіків прийшли до свого сусіда, щоб зробити зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який перебував у гостях», – розповіли копи.

Після зауваження він почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, а згодом здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків, зазначили правоохоронці.

Унаслідок цього потерпілі отримали непроникаючі поранення, їх шпиталізували.

Правоохоронці затримали фігуранта та вилучили речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.

