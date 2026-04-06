Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині: двоє чоловіків у лікарні
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, відкрив стрілянину після зауваження через гучну музику.
Подія сталася ввечері 3 квітня у місті Богодухів, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Встановлено, що двоє чоловіків прийшли до свого сусіда, щоб зробити зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який перебував у гостях», – розповіли копи.
Після зауваження він почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, а згодом здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків, зазначили правоохоронці.
Унаслідок цього потерпілі отримали непроникаючі поранення, їх шпиталізували.
Правоохоронці затримали фігуранта та вилучили речові докази.
Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, двоє п’яних мешканців Люботинської громади вчинили хуліганство в електропоїзді. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років розбили вікна на розсувних електронних дверях та у чотирьох вагонах потяга. Їм вручили підозри.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодухов, поліція, стрілянина, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині: двоє чоловіків у лікарні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 12:35;