Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині: двоє чоловіків у лікарні

Суспільство 12:35   06.04.2026
Вікторія Яковенко
Стрілянина через гучну музику сталася на Харківщині: двоє чоловіків у лікарні

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, відкрив стрілянину після зауваження через гучну музику.

Подія сталася ввечері 3 квітня у місті Богодухів, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Встановлено, що двоє чоловіків прийшли до свого сусіда, щоб зробити зауваження через гучну музику. Під час розмови до них вийшов 38-річний чоловік, який перебував у гостях», – розповіли копи.

Після зауваження він почав поводитися агресивно, висловлювався нецензурною лайкою, а згодом здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік чоловіків, зазначили правоохоронці.

Унаслідок цього потерпілі отримали непроникаючі поранення, їх шпиталізували.

Правоохоронці затримали фігуранта та вилучили речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, двоє п’яних мешканців Люботинської громади вчинили хуліганство в електропоїзді. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранти 19 та 24 років розбили вікна на розсувних електронних дверях та у чотирьох вагонах потяга. Їм вручили підозри.

Читайте також: За що жінка “щиро подякувала поліцейським”

Автор: Вікторія Яковенко
25.02.2026
Підприємиця під слідством за неякісне вугілля для шкіл Харківщини
20.02.2026
“Люди навіть не знають, що відсутнє світло”: що зробили в місті на Харківщині
11.02.2026
Удар по Богодухову: з’явилися нові фото, вагітну жінку вже виписали
11.02.2026
Батько був демобілізованим бійцем: подробиці про загиблу родину в Богодухові
11.02.2026
Загинули троє дітей, постраждала вагітна – вночі РФ атакувала Богодухів


  Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 12:35;

кореспондент Вікторія Яковенко