Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, открыл стрельбу после замечания из-за громкой музыки.

Событие произошло вечером 3 апреля в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Установлено, что двое мужчин пришли к своему соседу, чтобы сделать замечания из-за громкой музыкы. Во время разговора к ним вышел 38-летний мужчина, находившийся в гостях», – рассказали копы.

После замечания он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, а затем произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону мужчин, отметили правоохранители.

В результате пострадавшие получили непроникающие ранения, их госпитализировали.

Правоохранители задержали фигуранта и изъяли доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

