Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице

Общество 12:35   06.04.2026
Виктория Яковенко
Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, открыл стрельбу после замечания из-за громкой музыки.

Событие произошло вечером 3 апреля в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Установлено, что двое мужчин пришли к своему соседу, чтобы сделать замечания из-за громкой музыкы. Во время разговора к ним вышел 38-летний мужчина, находившийся в гостях», – рассказали копы.

После замечания он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, а затем произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону мужчин, отметили правоохранители.

В результате пострадавшие получили непроникающие ранения, их госпитализировали.

Правоохранители задержали фигуранта и изъяли доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, двое пьяных жителей Люботинской громады совершили хулиганство в электропоезде. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты 19 и 24 лет разбили окна на раздвижной электронной двери и в четырех вагонах поезда. Им вручили подозрения.

Читайте также: За что женщина «искренне поблагодарила полицейских»

Автор: Виктория Яковенко
В Харькове – «прилет», БпЛА упал на территории частного домовладения
В Харькове – «прилет», БпЛА упал на территории частного домовладения
06.04.2026, 11:23
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
06.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удар по городу
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удар по городу
06.04.2026, 12:14
Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State
Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State
06.04.2026, 08:24
Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов
Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов
06.04.2026, 08:53
Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице
Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице
06.04.2026, 12:35

Новости по теме:

25.02.2026
Предприниматель под следствием за некачественный уголь для школ Харьковщины
20.02.2026
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
11.02.2026
Удар по Богодухову: появились новые фото, беременную женщину уже выписали
11.02.2026
Отец был демобилизованным военным: подробности о погибшей семье в Богодухове
11.02.2026
Погибли трое детей, пострадала беременная – ночью РФ атаковала Богодухов


  Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, открыл стрельбу после замечания из-за громкой музыки.".