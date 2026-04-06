Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице
В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, открыл стрельбу после замечания из-за громкой музыки.
Событие произошло вечером 3 апреля в городе Богодухов, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Установлено, что двое мужчин пришли к своему соседу, чтобы сделать замечания из-за громкой музыкы. Во время разговора к ним вышел 38-летний мужчина, находившийся в гостях», – рассказали копы.
После замечания он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, а затем произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону мужчин, отметили правоохранители.
В результате пострадавшие получили непроникающие ранения, их госпитализировали.
Правоохранители задержали фигуранта и изъяли доказательства.
Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, двое пьяных жителей Люботинской громады совершили хулиганство в электропоезде. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты 19 и 24 лет разбили окна на раздвижной электронной двери и в четырех вагонах поезда. Им вручили подозрения.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: Богодухов, полиция, стрілянина, стрельба, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 12:35;