Двое пьяных мужчин разбили окна в электричке на Харьковщине – НПУ (фото)

Общество 17:49   04.04.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вручили подозрение двум жителям Люботинской громады, которые, по данным следствия, совершили хулиганство в электропоезде.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты 19 и 24 лет повредили имущество электрички. В частности, говорят правоохранители, они разбили окна на раздвижной электронной двери и в четырех вагонах поезда.

Инцидент произошел в феврале, в тот момент мужчины были пьяными, добавили полицейские.

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, из-за ситуации с безопасностью железнодорожное сообщение на севере Харьковщины сократили — теперь электрички доезжают только до Дергачей. Дальше люди добираются пешком, попутками, такси, а некоторые — преодолевают десятки километров на велосипедах. Местные власти пытаются наладить логистику вместе с «Укрзалізницею» и военными, но из-за постоянной угрозы дроновых атак найти водителей, готовых рисковать, пока не удалось. Подробности.

Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
