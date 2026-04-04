Двое пьяных мужчин разбили окна в электричке на Харьковщине – НПУ (фото)
Правоохранители вручили подозрение двум жителям Люботинской громады, которые, по данным следствия, совершили хулиганство в электропоезде.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты 19 и 24 лет повредили имущество электрички. В частности, говорят правоохранители, они разбили окна на раздвижной электронной двери и в четырех вагонах поезда.
Инцидент произошел в феврале, в тот момент мужчины были пьяными, добавили полицейские.
Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.
Напомним, из-за ситуации с безопасностью железнодорожное сообщение на севере Харьковщины сократили — теперь электрички доезжают только до Дергачей. Дальше люди добираются пешком, попутками, такси, а некоторые — преодолевают десятки километров на велосипедах. Местные власти пытаются наладить логистику вместе с «Укрзалізницею» и военными, но из-за постоянной угрозы дроновых атак найти водителей, готовых рисковать, пока не удалось. Подробности.
• Дата публикации материала: 4 апреля 2026 в 17:49;