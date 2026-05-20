Четырех жителей Харьковщины поймали копы – вероятно, у них были наркотики
В облуправлении Патрульной полиции сообщили, что за прошедшие сутки правоохранители поймали четырех человек, у которых, скорей всего, нашли, наркотические вещества.
«В ходе поверхностных проверок полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», – пишут патрульные.
Также копы напомнили об ответственности, которая предусмотрена за занятие подобными делами.
«За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – добавили полицейские.
Читайте также: Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: копы, наркотики, полиция, правоохранители;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четырех жителей Харьковщины поймали копы – вероятно, у них были наркотики», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 11:50;