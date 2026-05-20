Четырех жителей Харьковщины поймали копы – вероятно, у них были наркотики

В облуправлении Патрульной полиции сообщили, что за прошедшие сутки правоохранители поймали четырех человек, у которых, скорей всего, нашли, наркотические вещества.

«В ходе поверхностных проверок полицейские обнаружили у граждан вещества синтетического и растительного происхождения. В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи», – пишут патрульные.

Также копы напомнили об ответственности, которая предусмотрена за занятие подобными делами.

«За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность», – добавили полицейские.