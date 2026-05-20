Из-за взрыва в поле на Харьковщине пострадал человек: что произошло

Общество 12:05   20.05.2026
Виктория Яковенко
В селе Гонтаровка Чугуевского района сегодня, 20 мая, около 06:00 человек подорвался на взрывоопасном предмете в поле. Он пострадал.

Об этом сообщает Центр координации противоминной деятельности.

«Напоминаем: уровень минной опасности на территории Харьковской области остается критически высоким. В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов немедленно звоните по телефону на горячую линию 0800 33 10 40 или по номерам 101, 102 или 112», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе пиротехники обнаружили и обезвредили 323 вражеских боеприпаса в регионе, информировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. А за весь период полномасштабного вторжения РФ саперы уничтожили уже 142 104 единицы взрывоопасных предметов.

Читайте также: На Харьковщине будут подрывать мины сегодня – где и во сколько

Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, атаки РФ
  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 12:05;

