Из-за взрыва в поле на Харьковщине пострадал человек: что произошло
В селе Гонтаровка Чугуевского района сегодня, 20 мая, около 06:00 человек подорвался на взрывоопасном предмете в поле. Он пострадал.
Об этом сообщает Центр координации противоминной деятельности.
«Напоминаем: уровень минной опасности на территории Харьковской области остается критически высоким. В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов немедленно звоните по телефону на горячую линию 0800 33 10 40 или по номерам 101, 102 или 112», — говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе пиротехники обнаружили и обезвредили 323 вражеских боеприпаса в регионе, информировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС. А за весь период полномасштабного вторжения РФ саперы уничтожили уже 142 104 единицы взрывоопасных предметов.
• Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 12:05;