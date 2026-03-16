Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб

Сегодня, 16 марта, около 13:40 61-летний житель Малых Проходов подорвался на взрывном устройстве и погиб на месте.

«Событие произошло, когда мужчина двигался по территории населенного пункта. Из-за усложненного доступа к этой территории тип взрывного устройства пока не установили», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он подчеркнул, что ситуация в Проходовском округе остается очень сложной – почти вся инфраструктура и жилые дома в селах разрушены, а воздушное пространство контролируется российскими дронами.

«Несмотря на это, в Малых Проходах до сих пор проживают 11 человек, в Великих Проходах — 13. Уважаемые граждане! Пожалуйста, передвигайтесь только по проверенным тропам и дорогам, всегда смотрите под ноги. Если вы обнаружили подозрительные предметы, немедленно сообщайте спасателям или правоохранителям по телефонам 101 или 102», — обратился Задоренко.

Напомним, около 3500 жителей Дергачевщины остались без электроэнергии 14 марта. Как сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, ночью россияне атаковали энергообъект. Он призвал жителей эвакуироваться.