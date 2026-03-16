Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб

Происшествия 15:16   16.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 16 марта, около 13:40 61-летний житель Малых Проходов подорвался на взрывном устройстве и погиб на месте.

«Событие произошло, когда мужчина двигался по территории населенного пункта. Из-за усложненного доступа к этой территории тип взрывного устройства пока не установили», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он подчеркнул, что ситуация в Проходовском округе остается очень сложной – почти вся инфраструктура и жилые дома в селах разрушены, а воздушное пространство контролируется российскими дронами.

«Несмотря на это, в Малых Проходах до сих пор проживают 11 человек, в Великих Проходах — 13. Уважаемые граждане! Пожалуйста, передвигайтесь только по проверенным тропам и дорогам, всегда смотрите под ноги. Если вы обнаружили подозрительные предметы, немедленно сообщайте спасателям или правоохранителям по телефонам 101 или 102», — обратился Задоренко.

Напомним, около 3500 жителей Дергачевщины остались без электроэнергии 14 марта. Как сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, ночью россияне атаковали энергообъект. Он призвал жителей эвакуироваться.

Читайте также: 11 «Шахедов» атаковали Харьков на прошлой неделе: куда била РФ (статистика)

Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
«Шахед» ударил по Салтовке: что известно
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 15:16;

