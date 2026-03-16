Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб
Сегодня, 16 марта, около 13:40 61-летний житель Малых Проходов подорвался на взрывном устройстве и погиб на месте.
«Событие произошло, когда мужчина двигался по территории населенного пункта. Из-за усложненного доступа к этой территории тип взрывного устройства пока не установили», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он подчеркнул, что ситуация в Проходовском округе остается очень сложной – почти вся инфраструктура и жилые дома в селах разрушены, а воздушное пространство контролируется российскими дронами.
«Несмотря на это, в Малых Проходах до сих пор проживают 11 человек, в Великих Проходах — 13. Уважаемые граждане! Пожалуйста, передвигайтесь только по проверенным тропам и дорогам, всегда смотрите под ноги. Если вы обнаружили подозрительные предметы, немедленно сообщайте спасателям или правоохранителям по телефонам 101 или 102», — обратился Задоренко.
Напомним, около 3500 жителей Дергачевщины остались без электроэнергии 14 марта. Как сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, ночью россияне атаковали энергообъект. Он призвал жителей эвакуироваться.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, Вячеслав Задоренко, подорвался, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина подорвался на взрывчатке на Харьковщине: он погиб»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 15:16;