11 «Шахедов» атаковали Харьков на прошлой неделе: куда била РФ (статистика)
На прошлой неделе Харьков пережил 11 ударов. Город атаковали исключительно БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр Игорь Терехов.
По данным городского головы, враг бил по разным районам — Индустриальному, Новобаварскому, Холодногорскому, Шевченковскому, Немышлянскому, Киевскому.
«Целились сознательно. По энергетической инфраструктуре, чтобы лишить харьковчан нормальных условий жизни. По складам и предприятиям, которые продолжают работать, дают харьковчанам работу, обеспечивают выплату зарплат и поддерживают экономику не только нашей громады, но и страны в целом. Во время вражеского удара по цеху мясокомбината прямо посреди рабочего дня погибли два человека. Обычные работники, которые вышли на смену и не вернулись домой…», — пишет Терехов.
Еще 20 человек, среди которых трое детей, пострадали из-за ударов.
«Есть значительные повреждения и в жилом секторе. Пострадали частные дома и многоэтажки, выбиты сотни окон, разбиты крыши. На местах попаданий работают коммунальные службы. Сегодня они устраняют последствия уже новых утренних ударов. Там, где атаки произошли раньше, первоочередные аварийные работы завершены», — отметил он.
Воздушные тревоги в Харькове продолжались почти 81 час, что на 43% меньше, чем в среднем по области.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 14:38;