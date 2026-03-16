11 «Шахедов» атаковали Харьков на прошлой неделе: куда била РФ (статистика)

Общество 14:38   16.03.2026
Виктория Яковенко
На прошлой неделе Харьков пережил 11 ударов. Город атаковали исключительно БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным городского головы, враг бил по разным районам — Индустриальному, Новобаварскому, Холодногорскому, Шевченковскому, Немышлянскому, Киевскому.

«Целились сознательно. По энергетической инфраструктуре, чтобы лишить харьковчан нормальных условий жизни. По складам и предприятиям, которые продолжают работать, дают харьковчанам работу, обеспечивают выплату зарплат и поддерживают экономику не только нашей громады, но и страны в целом. Во время вражеского удара по цеху мясокомбината прямо посреди рабочего дня погибли два человека. Обычные работники, которые вышли на смену и не вернулись домой…», — пишет Терехов.

Еще 20 человек, среди которых трое детей, пострадали из-за ударов.

«Есть значительные повреждения и в жилом секторе. Пострадали частные дома и многоэтажки, выбиты сотни окон, разбиты крыши. На местах попаданий работают коммунальные службы. Сегодня они устраняют последствия уже новых утренних ударов. Там, где атаки произошли раньше, первоочередные аварийные работы завершены», — отметил он.

Воздушные тревоги в Харькове продолжались почти 81 час, что на 43% меньше, чем в среднем по области.

Читайте также: Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание

Популярно
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 марта 2026: какой праздник и день в истории
16.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
16.03.2026, 14:41
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
16.03.2026, 13:08
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
16.03.2026, 12:37
В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине
В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине
16.03.2026, 11:50

Новости по теме:

16.03.2026
11 «Шахедов» атаковали Харьков на прошлой неделе: куда била РФ (статистика)
16.03.2026
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026
Утренние удары по Харькову: РФ целила по энергообъектам, было обесточивание
16.03.2026
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, есть пострадавшие (дополняется)
16.03.2026
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов


