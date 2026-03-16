11 «Шахедов» атаковали Харьков на прошлой неделе: куда била РФ (статистика)

На прошлой неделе Харьков пережил 11 ударов. Город атаковали исключительно БпЛА типа «Шахед», сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным городского головы, враг бил по разным районам — Индустриальному, Новобаварскому, Холодногорскому, Шевченковскому, Немышлянскому, Киевскому.

«Целились сознательно. По энергетической инфраструктуре, чтобы лишить харьковчан нормальных условий жизни. По складам и предприятиям, которые продолжают работать, дают харьковчанам работу, обеспечивают выплату зарплат и поддерживают экономику не только нашей громады, но и страны в целом. Во время вражеского удара по цеху мясокомбината прямо посреди рабочего дня погибли два человека. Обычные работники, которые вышли на смену и не вернулись домой…», — пишет Терехов.

Еще 20 человек, среди которых трое детей, пострадали из-за ударов.

«Есть значительные повреждения и в жилом секторе. Пострадали частные дома и многоэтажки, выбиты сотни окон, разбиты крыши. На местах попаданий работают коммунальные службы. Сегодня они устраняют последствия уже новых утренних ударов. Там, где атаки произошли раньше, первоочередные аварийные работы завершены», — отметил он.

Воздушные тревоги в Харькове продолжались почти 81 час, что на 43% меньше, чем в среднем по области.